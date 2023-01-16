商研院許添財籲服務業數位化 示警「坐著等、不老也衰」

商業發展研究院董事長許添財今 (16) 日指出，過去台灣是代工經濟，現在必須要走出去，卻也不應為品牌而品牌，建議商業服務業者在數位經濟的時代須懂得變動，透過數位化主動找到可能的顧客和需求，否則「坐著等，不老也衰」。

許添財認為，儘管外部有許多不確定性，但市場是自己開創的，「再窮的人也有基本開銷，市場永遠在」，在數位經濟時代，經營者要懂得變通並找到可能的顧客和需求，正面看待現在是「創造新市場的時代」。

商研院院長王建彬進一步指出，供應鏈無法恢復正常，且極端氣候的挑戰越來越大，因此，產業和智庫必須更強化數位轉型，以提升競爭力。

商研院商業發展與策略研究所所長朱浩則指出，因疫情造成的商圈改變移轉已是結構性的問題，尤其在台北更明顯，例如，五分埔商圈因服飾商品被取代性高，逐漸沒落，不過，也有逐漸轉好的商圈，例如天母，觀察到不僅已回復至疫情前水準，甚至更好。

朱浩說明，商研院協助在地商圈發展，在疫情期間也不斷與店家溝通，建議提前做好準備和消費者建立長遠關係，店家可透過科技化轉型，以網路和消費者加強連結，否則，在疫情過後不排除國人購買力將再次逐漸流向海外。

商研院規劃，今年業務將新增加產業分析會員制，並恢復日本、歐洲和東南亞考察團營運，同時加強數位科技發展，將數位貿易基礎打好後，快速複製擴散，協助更多中小企業向外發展。