宏碁元月營收探近3年低點 月、年減幅均達逾4成

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (10) 日公布元月營收 136.33 億元，月減 40.4%、年減 45.8%，主要受 PC 產業持續修正、農曆新年假期影響，單月營收創下 2020 年 3 月以來，近三年單月低點，展望未來，宏碁表示，仍堅信新科技能開拓新使用情境、進而刺激市場需求，今年 1 月也發表全新版本的 SpatialLabs 3D 技術。

宏碁表示，雖然 PC 產業修正持續，但公司發展多重事業引擎的策略持續展現動能，1 月非 PC 及顯示器事業營收貢獻總營收約 35.3%。

除上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司均已公告 1 月營收外，宏碁補充，旗下聯永基、宏碁智通 1 月營收均呈現數倍增，年增幅各達 436.3%、130.8%，安圖斯科技、宏碁智新也分別年增 90.6%、38.3%。

展望未來，宏碁認為，PC 產業在未來幾個月仍將繼續經歷後疫情需求下滑的影響，不過宏碁將堅持專注在 ESG 永續發展，目前已連續九年名列 MSCI ESG 領導者指數成分股，並在 MSCI ESG 評等的硬體技術、儲存及周邊設備產業類別獲得 AAA 級最佳評等。

華碩 (2357-TW) 昨 (9) 日也公告元月品牌營收下滑至 244.08 億元，月減 35.46%、年減 38.8%，同樣反映工作天數減少影響，單月品牌營收創下 2020 年 5 月以來低點，不過面對 AI、LLM、5G、HPC、區塊鏈等科技應用，華碩今日也宣布透過旗下 AI 雲創園區整合技術及市場資源，協助新創布局全球，預計今年上半年，將有 15-20 家潛力新創或企業進駐。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑指出，華碩積極推動與鼓勵內部進行創新創業，擴大對外部潛力新創的支持，AI 雲創園區提供 AIHPC 高速運算雲端服務，擁有高效能、低門檻、節能減碳等優勢，可望為新創團隊提供最佳的開發能量。