宏碁資訊強化資安防禦 取得資褓儲存一席董事

宏碁集團 (2353-TW) 旗下雲端數位解決方案服務商宏碁資訊 (6811-TW) 今 (17) 日表示，近日已完成對資褓儲存 (股) 公司 (DataSitter) 的投資，同時取得該公司一席董事，宏碁資訊表示，這次策略投資，將可望加深布局資料儲存與備份備援服務，同時為營運成長增添引擎，並協助企業強化資安防禦。

資褓儲存是台灣長期專注在資料備份及系統備援的專業廠商，其 2004 年成立至今已累積超過千家客戶，並贏得 9 成客戶維護續約率。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，宏碁資訊專注在 B2B、以客戶需求為核心的雲端數位解決方案供應商，認為與資褓儲存加深合作關係後，將可對近 3000 家長期合作的企業與政府機關，進一步提供數據資料的完整回復及保護，尤其現今企業與公部門對關鍵數據資料治理的需求遽增，更凸顯資料儲存與備份備援的重要性。

資褓儲存總經理林孟麒也指出，隨著企業數位化程度越來越高，勒索病毒不斷推陳出新，資料數據即是企業維運的命脈，資褓儲存長期深耕資料備份及系統備援領域，與宏碁資訊結盟合作後，將可共同協助企業跟政府建立強韌的防禦機制，超前佈建完善的備份與災難復原系統。

宏碁資訊在完成對資褓儲存的投資後，雙方將在客戶服務與市場推動方面深入合作，宏碁資訊說，未來將結合資褓儲存整合 Commvault、Citrix、Dell Technologies、Pure Storage、Quantum 等資料安全及儲存解決方案的多年經驗及技術，針對不同產業的痛點，提供專業、客製化的建議與服務。