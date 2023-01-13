雙A搶抗菌商機 華碩活氧水殺菌機新品上市、宏碁推空氣清淨機

品牌雙 A 華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 近年積極多元布局，也雙雙跨界搶進抗菌商機市場，華碩今 (13) 日宣布再擴充以食安健康為訴求的 ASUS PureGo 系列產品線，繼蔬果洗淨偵測器後，再推出 OW100 活氧水殺菌機，宏碁旗下則有宏碁智新 Acerpure 空氣清淨機。

華碩最新推出的 PureGo 活氧水殺菌機獲得 CES 2023 創新獎殊榮肯定，華碩表示，ASUS OW100 活氧水殺菌機，採文式管原理，有別於電極啟動臭氧運作方式，當水龍頭開啟產生負壓時才會啟動活氧生成，因此不會因環境空氣濕度過高誤判觸發導致氣體逸散，同時具備三段式調節功能，殺菌力最高可達 99.9%。

宏碁旗下則有家電品牌宏碁智新推出的 Acerpure，其 acerpure pro 高效淨化空氣清淨機繼奪下日本空氣清淨機品類評測的冠軍寶座後，近期也在年度大獎 mybest Award 2022 中被評選為 2022 年度 100 款最佳產品之一，逐步建立在日本家電市場的地位。

宏碁說，mybest Award 2022 是由 mybest 專家評比來自 855 個產業類別的 18078 個產品，從中選出最推薦的 100 款產品，在空氣清淨機排行榜中，acerpure pro 高效淨化空氣清淨機在清淨力、除臭力、使用機能性的測試中皆奪下第一。

宏碁進一步指出，宏碁智新致力以智慧創新技術打造高規格的產品，並已陸續打入日本、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度、法國、瑞士等亞太及歐洲市場。