台股小跌失守15600點 外資變臉 三大法人賣超19.03億元

美股周三全面走跌，費半指數重挫逾 2%，台股今 (9) 日開低，台積電、聯發科等電子權值股熄火，隨著金融股止跌回穩，加權指數跌勢也收斂，終場小跌 19.46 點，收在 15598.71 點。三大法人均站賣方，合計賣超 19.03 億元，外資反手賣超逾 5 億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資再度變臉，轉為賣超 5.45 億元；投信終止連 8 買，賣超 2.95 億元；自營商同步賣超 10.51 億元。三大法人合計賣超 19.03 億元。

電子族群人氣退燒，台積電今天熄火，股價收在平盤 540 元，聯電、廣達也在平盤附近整理，聯發科逆勢收紅，上漲 0.67%；鴻海也守在盤上，收 101 元；不過，聯詠、大立光、台達電等賣壓都偏重，下跌 1-2%。

金融股盤中陸續翻紅，包括玉山金、元大金、第一金等，彰銀、開發金、永豐金收平盤，金控雙雄富邦、國泰仍收黑。航運股陷多空拉鋸，萬海跌幅擴大至 1% 以上，長榮也下挫約 1%，而漢翔、榮運則獲資金點火，逆勢上漲 4-5%。

被動元件成為盤面弱勢指標，由於兩大日商村田、太陽誘電陸續調降財測，顯示市況不如預期，國巨、華新科雙雙重挫近 4%，分別收在 511 元、94.8 元，凱美、興勤、大毅、台嘉碩等也有 1-2% 的跌幅。

高價股方面，信驊重挫 4.9%，收 2230 元，驚險守住股王寶座；譜瑞 - KY 及祥碩分別下挫 5%、1.58%，雙雙摔出千金股行列；而世芯 - KY 逆勢漲近 1%，成功站上千元大關；創意一度勁揚逾 6%，衝上 988 元歷史新高，但終場翻黑收 920 元。