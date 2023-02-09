電子股休兵、金融股回穩 台股小跌19點收15598點

美國聯準會再傳鷹聲，拖累美股周三收黑，台股今 (9) 日小幅開低，台積電、聯發科等電子股休兵，傳產漲跌互見，隨著金融股回穩，加權指數跌勢也收斂，終場小跌 19.46 點或 0.12%，收在 15598.71 點，成交值 2104.8 億元。

櫃買指數終場下跌 0.35 點或 0.17%，收在 202.34 點，成交值達 815.61 億元。上市櫃成交值合計 2920.41 億元。

電子族群人氣退燒，台積電今天熄火，股價收在平盤 540 元，聯電、廣達也在平盤附近整理，聯發科逆勢收紅，上漲 0.67%；鴻海也守在盤上，收 101 元；不過，聯詠、大立光、台達電等賣壓都偏重，下跌 1-2%。

被動元件成為盤面弱勢指標，由於兩大日商村田、太陽誘電陸續調降財測，顯示市況不如預期，國巨、華新科雙雙重挫近 4%，分別收在 511 元、94.8 元，凱美、興勤、大毅、台嘉碩等也有 1-2% 的跌幅。

金融股盤中陸續翻紅，包括玉山金、元大金、第一金等，彰銀、開發金、永豐金收平盤，金控雙雄富邦、國泰仍收黑。航運股陷多空拉鋸，萬海跌幅擴大至 1% 以上，長榮也下挫約 1%，而漢翔、榮運則獲資金點火，逆勢上漲 4-5%。

受整體景氣下行、面板價量驟跌影響，友達去年大虧 211.01 億元、每股虧損 2.39 元，早盤股價急殺跌逾 3%，但盤中吸引買盤進駐，強勢翻紅，終場小跌作收，群創跌勢同步收斂。

高價股漲跌互見，信驊重挫 4.9%，收 2230 元，驚險守住股王寶座；譜瑞 - KY 及祥碩分別下挫 5%、1.58%，雙雙摔出千金股行列；而世芯 - KY 逆勢上漲近 1%，成功站上千元大關；台股目前共有六千金。創意盤中勁揚逾 6%，衝上 988 元歷史新高，但終場翻黑收 920 元；M31 吸引買盤進駐，強勢攻上漲停 623 元；第三方支付龍頭廠綠界科技同步亮燈漲停，達 548 元。