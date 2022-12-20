南非總統贏得黨魁選舉開啟2024年連任大門 南非幣勁揚

南非總統拉瑪佛莎 (Cyril Ramaphosa) 雖然深陷「農場門」醜聞，但周一仍在執政黨「非洲民族議會」(ANC) 黨魁選舉中成功續任，敲開他他 2024 年連任總統的大門，南非幣一度勁揚 2.8%。

70 歲的拉瑪佛莎在黨魁選舉中得到 2476 票，打敗前衛生部長 Zweli Mkhize 的 1897 票。ANC 掌握國會多數席次，而南非總統由國會議員選出，因此拉瑪佛莎的連任，代表 2024 年爭取連任時，續任總統的機率大幅上升。

拉瑪佛莎最近陷入「農場門」醜聞，起因是他的自家農場遭竊盜闖入，卻意外扯出家中藏有大筆美元現鈔，讓各方質疑資金來源以及是否公開申報。拉瑪佛莎本月初一度考慮辭職，後來改變心意並否認涉及不法，也未遭定罪，但仍削弱他在黨內的地位。

如今拉瑪佛莎度過醜聞考驗、連任黨魁後，黨內高層人事變動又回到有利於他的局面，並打消原本擔心 ANC 無法繼續推動必要改革的擔憂，例如綠能轉型、開放更多私人投資等。

拉瑪佛莎有望繼續推動改革的消息，激勵南非幣蘭德兌美元勁揚，升幅最高達到 2.8%。南非大盤溫和上漲 0.5%，指標公債的殖利率下滑 7.5 個基點至 10.140%。

獨立政治分析施 Sanusha Naidu 說：「拉瑪佛莎黨魁選舉勝出，讓他有更多空間改組內閣，甚至縮減內閣人員。內閣改組迫在眉睫，他能愈快完成，就能愈快推動經濟政策。」

拉瑪佛莎能否加速推動改革，進而提升經濟成長，將攸關 ANC 在選民之間的號召力。去年一場地方選舉結果顯示，這個 110 年老牌政黨的支持率首次跌破 50%，反映民眾對高失業率、不平等、犯罪頻仍和能源危機的不滿，多份民調也顯示，ANC 恐在 2024 年失去多數優勢。