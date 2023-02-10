〈貴金屬盤後〉觀望利率前景 金價1900美元大關得而復失

黃金期貨周四 (9 日) 開高走低，聯準會 (Fed) 官員一連串鷹派的談話，讓投資人預期將有更進一步升息，並把焦點轉向下周二的 1 月消費者物價指數 (CPI) 報告。

4 月交割的紐約黃金期貨價下跌 12.20 美元或約 0.7%，收在每盎司 1878.50 美元，從 2 月 2 日迄今最高價回落。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 說，金價正試圖在最近四面八方而來的洶湧水流中前行，找出牽動價格漲或跌的關鍵。

幾名 Fed 官員周三表示，未來可能有更多次升息。期貨市場如今押注目標利率將在 7 月觸頂，約達 5.1%，比上周押注水準高約 25 個基點。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說，投資人正在消化本周多位央行官員的談話，試圖研判還有幾次升息。

黃金對利率極為敏感，因其本身不孳息，在升息環境下，持有黃金的機會成本增加。

美元指數周四下跌，有利於拉抬以美元計價的黃金，但本周迄今仍上漲。10 年期美債殖利率上揚，使金價仍受抑制，但 30 年期公債殖利率下滑。

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 說，4 月期貨未能守住 1900 美元，引發一波先行獲利了結的賣盤，並反映 Fed 主席鮑爾和多位官員矢言繼續升息的影響。

黃金正在 1900 美元關卡附近盤整，等待下周二的 1 月 CPI 報告。美國通膨的下降速度已經連續幾個月快過市場預期，Karnani 說：「如果 1 月通膨率大幅下降，Fed 3 月之後會不會停止升息，或改變利率策略？最終，通膨控制仍是所有央行的重點。」

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「我想，下周二的情人節，市場可能找不到愛。」

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