美股重點新聞摘要2023年02月10日

今日操盤前瞻

美股財報 (2/9 盤後)：PayPal(PYPL)、Lyft(LYFT)

中國 1 月 CPI、PPI

英國 Q4 GDP

美國 2 月密大消費者信心指數

紐時：拜登政府考慮祭新規 限制美企對中國先進科技投資

《紐約時報》週四 (9 日) 引述消息人士報導，自美國去年 10 月初祭出最嚴厲晶片禁令後，白宮與美國國會正考慮採取新措施，限制美國企業對中國先進科技的一些投資，可能在 2 個月內頒布。閱讀全文...

超微 Q4 x86 處理器市占逼近三分之一 Arm 市占小跌

Mercury Research 報告顯示，去年第 4 季，超微 (AMD-US) 在中央處理器 (CPU) 市場的市占率已達將近三分之一， 軟銀集團 (Softbank) 旗下 IC 設計商安謀 (ARM) 市占率則較上季下滑。閱讀全文...

通用汽車與格芯簽署 3 年協議 確保美國製晶片供應

通用汽車和晶片製造商格芯（GlobalFoundries, 格羅方德）周四（9 日）宣布一項長期協議，後者將為前者提供美國製造的晶片，此協議將能讓通用汽車在新冠疫情期間避免造成數百萬輛汽車停產的晶片短缺問題。閱讀全文...

Lyft Q1 財測疲弱 遠遜同業 Uber 盤後重挫 30%

Lyft (LYFT-US) 周四 (9 日) 發布 2022 會計年度第四季財報，雖然營收略高於預期，但因第一季財測疲弱，拖累盤後股價重挫 30% 以上。閱讀全文...