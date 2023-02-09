小白球廠明揚1月營收2.99億元 結束連10個月創新高歷程

小白球 (高爾夫球) 代工廠明揚 (8420-TW) 今 (9) 日公布 2023 年 1 月營收 2.99 億元，結束了 2022 年 3 月以來、連續 10 個月營收逐月創新高的走勢，由於受限於 1 月及 2 月的工作天數少，明揚營收要突破新高，要等 3 月再說。

明揚 2023 年 1 月營收 2.99 億元，月減 18.4%，年增 18.83%。

明揚 2022 年出貨量及營收雙雙改寫歷史新高，目前訂單滿載到年 3 月底，且 2023 年在屏東二廠仍有持續擴充產能的計畫，公司對於 2023 年業績雙位數成長的目標不變。

明揚 2022 年第四季單季營收首度突破 10 億元，以 10.33 億元創新高，年增 39.41%，2022 年全年營收 35.98 億元，創新高，年增 37.93%，全年高爾夫球出貨量 2170 萬打，年增 20%，出貨量超越預期，同時也改寫歷史新高。

明揚在全球高爾夫球代工生產龍頭地位確立，同時，因訂單需求暴增，2022 年 3 月起營收逐月創新到 12 月，連續 10 個月創新高。

明揚 2022 年前三季營收 25.65 億元，毛利率爲 19.81%，年增 4.24 個百分點，稅後純益高達 4.01 億元，年增 1.53 倍，每股純益達 7.86 元。