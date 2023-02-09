〈財報〉AZ上季獲利亮眼 前景展望樂觀

阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）周四（9 日）美股盤前公布 2022 會計年度第四季財報，儘管新冠疫苗銷售下滑，影響整體年減近一成，略低於華爾街分析師預期，不過但在其癌症和罕病療法支撐下，淨利表現出色，打敗分析師預期。另外，AZ 對前景展望樂觀，在開發新藥與現有藥物進展順利，有望實現 2025 年的成長目標並持續到 2030 年。

截稿前，AZ(AZN-US) 美股盤前股價受財報激勵上漲 6.18%，每股暫報 68.34 美元；該公司在英國股市表現也亮眼，早盤上漲 5%，為富時 100 指數（FTSE 100）中表現第二佳的股票，有望創下一年來最佳表現。

根據財報，AZ 第四季（截至去年 12/31）營收年減 7% 至 112.1 億美元，略低於市場預期的 112.5 億美元，主因是受到其新冠疫苗產品 Vaxzevria 銷售大幅下滑影響，剔除該產品來看，上季營收成長 8%。第四季淨利報 9.01 億美元，優於市場預期的 8.19 億美元，上季核心每股獲利年減 17% 至 1.38 美元，但高於分析師普遍預期的 1.35 美元。

AZ 最暢銷的癌症治療藥物泰格莎（Tagrisso）、抑癌寧（Imfinzi）、令癌莎（Lynparza）的銷售額略低於 Cowen 分析師預期，其他關鍵藥物，包括罕見血液疾病藥物舒立瑞（Soliris）和 Ultomiris 銷售也略低於 Cowen 分析師預期，不過這些藥物是推升 AZ 上季財報財報表現的主力。

另外，AZ 去年全年營收成長 19% 至 443.5 億美元，核心每股獲利年增 26% 至 6.66 美元，後者成長的部分原因是上季獲利表現優異推動。

展望未來，AZ 表示今年全年營收將以低至中等個位數百分比成長，如果不包括新冠疫苗，營收將以低兩位數的百分比成長，另外核心每股獲利將以高個位數至低兩位數的百分比成長。與此同時該公司也警告，本會計年度（2023 年）新冠病毒藥物系列的銷售額會「大幅」下降，其中新冠疫苗 Vaxzevria 營收表現黯淡。

AZ 執行長 Pascal Soriot 說：「我們在 2022 年的研發成功和營收成長表明，有望在 2025 年以後實現產業領先的營收成長，並讓公司在 2020 年之後推出至少 15 種新藥。」Soriot 表示，公司將迎來又一個美好的一年，儘管會受到經濟環境挑戰。

值得注意的是，AZ 還預估其關鍵市場之一的中國營收將恢復成長。雖然該公司的財測緩解一些分析師的擔憂，即準備一系列臨床試驗和藥物上市，但更高的費用將侵蝕利潤。

摩根士丹利分析師 Mark Purcell 在報告中寫道，AZ 今年啟動 30 多項關鍵試驗，其中 10 項有可能實現超過 10 億美元的最高銷售額，未來展望可期。