〈財報〉莫德納Q3業績難看 疫苗銷售前景黯淡

新冠疫苗商莫德納（Moderna）周四（3 日）美股盤前公布 2022 會計年度第三季財報，營收、獲利表現俱差，均不及華爾街分析師預期，另外該公司還下調今年全年疫苗銷售預測，且明年疫苗銷售預測也遠低於分析師預期，利空消息影響盤中股價跌逾 2%。

截稿前，莫德納 (MRNA-US) 盤中股價下跌 2.21%，每股暫報 145.34 美元，盤前一度跌逾 10%，開盤後跌幅大幅收窄。

今、明兩年疫苗銷售慘淡

莫德納下調今年疫苗銷售預測，並首次暗示明年的疫苗銷量會隨民眾對新冠疫情擔憂減弱降低施打疫苗興趣而受到影響。儘管分析師普遍認為上季企業成績普遍表現不好，但其競爭對手輝瑞 (PFE-US) 卻上調今年疫苗銷售預期，形成鮮明對比。

根據莫德納周四的聲明，由於「短期供應限制」部分疫苗交付延遲到明年，該公司估今年簽署的疫苗採購協議的銷售額為 180 億至 190 億美元，低於其先前預估的 210 億美元。

今年秋天莫德納的疫苗代工夥伴 Catalent(CTLT-US) 因品管問題遭美國監管機構逐批審查疫苗成品，導致出貨緩慢供應受限。

另外，莫德納估明年新冠疫苗採購協議的銷售額為 45 至 55 億美元，其中還包括今年延遲交付的 30 億美元採購協議，遠低於分析師預估的 95 億美元。

市場分析師認為，疫苗銷售前景黯淡正是投資人所擔心的，雖然疫苗接種會從今年延續至明年，但問題是明年還能有多少的銷售增幅才能達到市場共識，因此莫德納過於樂觀。另外，目前追加劑推廣接種對未來幾年至關重要，然而過程卻並不順利。

成本支出飆升

雪上加霜的是，莫德納上季營運成本飆升至 22 億美元，超乎分析師預期的 15.2 億美元。

該公司目前正在研究 48 個計畫，其中包括 35 個正在進行人體試驗的候選計畫，當中最受矚目是呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，該領域競爭相當激烈，輝瑞與葛蘭素史克 (GSK) 都在競爭中。

莫德納預估 RSV 疫苗數據很快就會出爐，如果數據證明效果良好，最快將在明年推出該款疫苗。

第三季（截至 9/30）財報關鍵數據（vs. 華爾街分析師預期）

營收：33.6 億美元 vs. 37.4 億美元

每股獲利：2.53 美元 vs. 3.59 美元

淨利：10.43 億美元 vs. 33.33 億美元（去年同期）

莫德納上季的銷售、一般和管理費用比去年同期成長 65% 至 2.78 億美元，該公司將其歸因於快速招聘和支出，為進入商業市場做準備。

儘管前景陰霾重重，莫德納高層在電話會議上仍強調疫苗需求持續，不過也承認消費者對追加劑的需求變動可能會影響明年銷量。

莫德納商務長 Arpa Garay 表示，公司預估未來幾個月內將與歐盟、日本、澳洲、亞洲和拉丁美洲等各國客戶簽訂更多採購協議，同時也還在與世界衛生組織（WHO）支持的疫苗全球取得機制（COVAX）進行討論，努力在全球範圍內擴大疫苗接種機會。