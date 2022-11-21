默沙東斥13.5億美元收購生物製藥公司Imago BioSciences

默沙東（Merck）周一（21 日）表示，將以 13.5 億美元的總股本價值收購抗癌藥物開發商 Imago BioSciences 公司，以擴大血液疾病治療組合。該筆交易預料在明年第一季完成。

默沙東提出以每股 36 美元的現金收購 Imago，較 Imago 上個交易日收盤價溢價近 107%。截稿前， Imago(IMGO-US) 股價大漲 103.99%，每股暫報 35.49 美元，延續盤前漲勢；默沙東 (MRK-US) 股價上漲 0.28%，每股暫報 104.52 美元，扭轉盤前頹勢。

默沙東總裁兼執行長 Robert M. Davis 表示，此次收購 Imago 將能擴大公司管道，強化公司在不斷成長的血液領域的價值。

Imago 專門開發治療骨髓相關疾病的藥物，目前正在測試其主打藥物 Bomedemstat，用於治療一種被稱為骨髓增生性腫瘤（myeloproliferative neoplasm, MPN）的慢性癌症。

Imago 創始人兼執行長 Hugh Y. Rienhoff 博士則說，收購協議將妥善運用默沙東在業界領先的臨床開發專業知識，最大限度的開發 Bomedemstat 的治療潛力，同時為股東提供重要價值。

默沙東的重量級癌症免疫療法藥物 Keytruda 將在 2028 年失去關鍵專利，因此該公司一直試圖擴大其藥物組合。去年默沙東以 115 億美元收購生物製藥公司 Acceleron Pharma，獲得後者治療一種高血壓的實驗性療法的使用權。

今年早些時候，華爾街日報（WSJ）曾報導，默沙東正在就收購專注癌症的生物科技公司 Seagen(SGEN-US) 進行深入談判，交易價值可能在 400 億美元左右，甚至更高。