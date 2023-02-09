〈穩懋法說〉今年資本支出估40億元、縮減3成 將擴大切入濾波器業務

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 短期營運仍陷低谷，但穩懋依舊樂觀看待未來幾年化合物半導體長期發展，今 (9) 日法說會更透露已切入濾波器 (Filter) 代工服務，可望增添營運動能，但持續嚴格管控費用，估今年資本支出將下滑至 40 億元，年減逾 3 成。

穩懋自去年起嚴控費用支出，全年資本支出約落在 71.24 億元，今年則估落在 40 億元，穩懋協理兼發言人曾經洲說明，今年資本支出將主要用於現有無塵室設備維護、維修、汰換，至於南科高雄路竹新廠主建築物工程持續進行，預計今年內完工，不過後續無塵室、設備仍先暫緩。

穩懋總管理處總經理陳舜平補充，南科廠今年只會把建築物主體完工，後續無塵室、設備都還未有明確時程規劃，目前產能狀況，則維持在月產能 4.3 萬片，估計到今年底都不會再有新產能開出。

雖然短期產業營運仍處於谷底，但穩懋仍積極進行相關新技術的開發，總經理陳國樺今日在法說會上也透露，經過多年努力，開始搭配既有產品提供客戶濾波器 (Filter) 代工服務，包含自行研發的 SAW/BAW 等，並已達稍具量產的規模，可望提高與客戶間的黏著度，目前主要以中國客戶為主。

展望今年，陳國樺說，雖然短期仍面臨經濟疲弱、庫存調整壓力，但全球疫情緩和陸續解封、經濟重啟、通貨膨脹逐漸獲得控制下，預期供給與需求可望逐漸回歸正軌，仍樂觀看待化合物半導體的長期發展，其中，今年 5G 手機滲透率可望進一步提高，甚至首度超越 4G 手機，並帶動 5G 基礎建設需求。

陳國樺進一步指出，Wi-Fi 規格也隨著 Router、手機逐漸導入下，預期今年 Wi-Fi 6E 可望漸漸普及、Wi-Fi 7 開發也將正式展開，同時衍生自 3D 感測經驗及基礎，汽車應用的車內外感測、ADAS 系統，穩懋都有客戶積極耕耘中，也包含既有運用無線通訊技術的 V2X 及 OTA 等。