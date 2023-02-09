〈宏達電展望〉VIVE XR Elite結合前兩代特點 月底正式上市

宏達電 (2498-TW)HTC 宣布，剛在年初全球消費電子展 CES 獲得最佳產品殊榮的 HTC 首款 XR 裝置 VIVE XR Elite，結合 VIVE Focus 3 與 VIVE Flow 的特點，將於 2 月下旬正式上市。

VIVE XR Elite 輕量化設計，同時具備強大的性能及一機多用的特性，不但可以展現 PC VR 等級的娛樂聲光效果，創新技術也可以應用於各種商業場景。

VIVE XR Elite 具有 110 度廣視角與 4K 的解析度，以及流暢的 90Hz 更新率。之外，VIVE XR Elite 配備可調整的屈光度鏡片及瞳距調整鈕，即使使用者未配戴矯正視力眼鏡，也可輕鬆找到最清晰銳利的視野。

VIVE XR Elite 不但結合 VIVE Focus 3 與 VIVE Flow 的特點，首次導入全彩高解析 RGB 透視攝像鏡頭 (passthrough camera) 和手部追蹤 (hand tracking) 功能，透視攝像鏡頭讓使用者的所在環境也能加入內容應用中，不論是訓練教學，還是娛樂遊戲都能大幅拓展 XR 內容的多樣性與未來發展潛力。

宏達電強調，無論是遊戲、娛樂、健身、商務和教育生產力等應用，皆能自由擴展使用。此外，透過現實與虛擬世界的疊合，將開拓全新可能性。

HTC 全球業務總經理黃昭穎表示，隨著 VIVE XR Elite 的上市，HTC 將科技應用帶往全新領域，VR 及 AR 科技透過透視攝像技術 (pass-through) 創造新的混和實境應用趨勢，XR 將在行業中發揮重要作用，並為人們開闢新的可能性，也將會有更多的開發夥伴進入市場為產業帶來更多元的內容。

他進一步說，VIVE 是一項以人為本、為人而設計並與全人類共享的技術，導入手部追蹤技術，讓使用者以更直覺與真實的方式感受遊戲，用自己的雙手十指探索廣大無垠的元宇宙。

此外，VIVE 在主要行業和垂直領域上累積眾多經驗與案例，在醫療、航太、培訓、設計、娛樂等領域皆擁有屢獲殊榮的項目成果和合作夥伴，VR 已成為一個產業並不斷發展和成熟，每個領域將有不同樣貌的使用族群，也因此 HTC 推出一機多用的創新產品來滿足使用者各項需求，VIVE XR Elite 將為高階及入門使用者提供多樣化頂級體驗。

宏達電指出，該產品專為遊戲玩家量身設計，可以透過無線串流至電腦，體驗震撼場景與精緻畫面的 PC VR 遊戲或內容，再結合輕量化的設計及一機多用的特性皆為追求頂級體驗。

此外，該產品為多樣化 XR 一體機，只需將模組化的電池座移除，再加裝專用鏡架，即可輕鬆轉變為帶著走的沉浸式眼鏡，將安卓手機上的內容如 Netflix 電影與節目鏡射到 VIVE XR Elite 上。

在使用者介面上，HTC 融合自身引以為豪的軟硬體創新優勢，使用戶能夠透過 VIVERSE 直接體驗 XR 內容，用戶將進入個人專屬的 VIVERSE 雙層樓空間，開啟最愛的 XR 遊戲娛樂及各類體驗。