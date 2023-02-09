〈財報〉 Affirm裁員19% Q2業績遜色、前景黯淡 盤後挫近20%

提供「先買後付」(BNPL) 服務的美金融科技公司 Affirm (AFRM-US) 周三 (8 日) 宣布將裁員 19%，同時公布 2023 會計年度第二季收益遜於分析師預期，且第三季財測疲弱，引發盤後股價崩跌近 20%。
因聯準會 (Fed) 升息抗通膨，抑制消費者支出並大幅增加 Affirm 的借貸成本。創始人兼執行長 Max Levchin 周三在致股東的信中表示，公司在疫情時期快速成長，對墊高成本的宏觀經濟挑戰回應太慢，公司團隊已超過可合理支撐的規模，為了減少營運開支，團隊規模須重置為 6 到 12 個月前的水準。
Levchin 表示裁員立即生效。Affirm 去年 6 月時表示擁有 2552 名員工，意味此回裁員影響約 485 人。
每人遣散費至少獲得基本工資 15 周，再依年資則多領相應周數的資遣費。遭資遣的美國員工也可獲得 5000 美元健康津貼、涵蓋 6 個月的員工健保。非美國員工則依當地規範發放資遣費和醫療保健福利。
經過裁員後，Levchin 表示，在可預見的未來公司將保持人力基本持平。
第三季財測 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 預期共識)
- 營收：3.6 億至 3.8 億美元 vs. 4.18 億美元
- 商品交易總額 (GMV)：44 億美元至 45 億美元 vs.52.7 億美元
2023 全財年財測 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 預期共識)
- 營收：14.75 億美元至 15.5 億美元 vs. 16.39 億美元
- 商品交易總額 (GMV)：190 億美元至 200 億美元 vs. 211.2 億美元
第二季財報關鍵 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 預期共識)
- 每股虧損： 1.10 美元 vs. 98 美分
- 營收：年增 11% 至 4 億美元 vs. 4.16 億美元
- 商品交易總額 (GMV)：年增 27%
- 活躍用戶人數：年增 39%
- 每位活躍用戶交易量：年增 38%
- 營業虧損：3.6 億美元或調整後虧損 6200 萬美元
儘管 GMV 增加、活躍用戶與每位用戶交易量均見增長，但第二季仍吞下營業虧損。
Levchin 稱，2023 財年公司大部分研發工作重新定向至能改善獲利的項目，重複消費者參與，Debit+，以及未來幾季持續執行此重點路線的計畫。
Affirm 曾與亞馬遜 (AMZN-US) 達成獨家提供「先買後付」服務的協議，但該協議已於 1 月 31 日到期。儘管 2025 年之前，Affirm 仍會在亞馬遜網站上提供「先買後付」服務，但獨家經營權的終止仍令市場擔憂來自 PayPal (PYPL-US) 和 Block (SQ-US) 等的強力競爭。
Affirm 周三交易時間收低 6.91%，盤後重挫 19.16%，報每股 12.95 美元。該股過去 12 個月下跌近 79%，但今年迄今已上漲 66%。