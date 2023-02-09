〈財報〉 Affirm裁員19% Q2業績遜色、前景黯淡 盤後挫近20%

提供「先買後付」(BNPL) 服務的美金融科技公司 Affirm (AFRM-US) 周三 (8 日) 宣布將裁員 19%，同時公布 2023 會計年度第二季收益遜於分析師預期，且第三季財測疲弱，引發盤後股價崩跌近 20%。

因聯準會 (Fed) 升息抗通膨，抑制消費者支出並大幅增加 Affirm 的借貸成本。創始人兼執行長 Max Levchin 周三在致股東的信中表示，公司在疫情時期快速成長，對墊高成本的宏觀經濟挑戰回應太慢，公司團隊已超過可合理支撐的規模，為了減少營運開支，團隊規模須重置為 6 到 12 個月前的水準。

Levchin 表示裁員立即生效。Affirm 去年 6 月時表示擁有 2552 名員工，意味此回裁員影響約 485 人。

每人遣散費至少獲得基本工資 15 周，再依年資則多領相應周數的資遣費。遭資遣的美國員工也可獲得 5000 美元健康津貼、涵蓋 6 個月的員工健保。非美國員工則依當地規範發放資遣費和醫療保健福利。

經過裁員後，Levchin 表示，在可預見的未來公司將保持人力基本持平。

第三季財測 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 預期共識)

營收：3.6 億至 3.8 億美元 vs. 4.18 億美元

商品交易總額 (GMV)：44 億美元至 45 億美元 vs.52.7 億美元

2023 全財年財測 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 預期共識)

營收：14.75 億美元至 15.5 億美元 vs. 16.39 億美元

商品交易總額 (GMV)：190 億美元至 200 億美元 vs. 211.2 億美元

第二季財報關鍵 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 預期共識)

每股虧損： 1.10 美元 vs. 98 美分

營收：年增 11% 至 4 億美元 vs. 4.16 億美元

商品交易總額 (GMV)：年增 27%

活躍用戶人數：年增 39%

每位活躍用戶交易量：年增 38%

營業虧損：3.6 億美元或調整後虧損 6200 萬美元

儘管 GMV 增加、活躍用戶與每位用戶交易量均見增長，但第二季仍吞下營業虧損。

Levchin 稱，2023 財年公司大部分研發工作重新定向至能改善獲利的項目，重複消費者參與，Debit+，以及未來幾季持續執行此重點路線的計畫。

Affirm 曾與亞馬遜 (AMZN-US) 達成獨家提供「先買後付」服務的協議，但該協議已於 1 月 31 日到期。儘管 2025 年之前，Affirm 仍會在亞馬遜網站上提供「先買後付」服務，但獨家經營權的終止仍令市場擔憂來自 PayPal (PYPL-US) 和 Block (SQ-US) 等的強力競爭。

Affirm 周三交易時間收低 6.91%，盤後重挫 19.16%，報每股 12.95 美元。該股過去 12 個月下跌近 79%，但今年迄今已上漲 66%。