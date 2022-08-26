先買後付借貸業者Affirm調降全年營收財測 股價盤前重挫

Affirm Holdings Inc (AFRM-US) 股價在周五 (26 日) 盤前交易中下跌 13%，因這家推動「先買後付」的業者全年營收預測低於華爾街預期，凸顯曾經蓬勃發展的金融科技行業下面臨廣泛的下滑。

利率上升、地緣政治動盪和對高成長科技股的拋售，都打擊了投資人信心，導致該公司市值縮水數十億美元，今年至今股價下跌近 70%。

根據 Refinitiv 數據，Affirm 預計 2023 年全年營收在 16.3 億美元至 17.3 億美元之間，低於華爾街預期的 19 億美元。

財務長林福德 (Michael Linford) 說，「鑑於不確定的宏觀經濟背景，我們對下一個財年的看法趨謹慎。」

這家金融科技是周五以散戶投資客論壇 StockTwits 上的熱門股票之一，討論該股的敗文數量飆升超過 200%。

RBC Capital Markets 分析師在報告中寫道，該公司管理層對當季和下個財年的預測是「謹慎樂觀」。該券商調降該股的目標價，並補充說 Affirm 注意到消費者信用質量下降，推動了該公司的謹慎前景。

熾熱的通貨膨脹也對消費金融公司產生破壞作用，因為飆升的成本抑制了購買力，並迫使美國人、尤其是低收入階層收緊錢包。

該公司表示，預計第 1 季營收將在 3.45 億美元至 3.65 億美元之間，低於分析師預期的 3.86 億美元。

Affirm 在截至 6 月 30 日的第 4 季虧損擴大至 1.864 億美元，而去年同期為虧損 1.234 億美元。