美國消費需求降溫 中國工廠壓力山大

CNBC 報導，美國需求降溫之際，一些中國工廠因為訂單消失，要求工人不要在農曆年節後立即返回工作崗位，也讓中國缺乏高技能工廠工人的就業問題浮上檯面。

美國玩具製造商 Basic Fun 執行長 Jay Foreman 表示，其在中國合作的共約 20 家工廠，已告知員工不要在農曆年後立即返工，因為在美國通膨竄升下，零售商去年上半年的龐大庫存還有待消化。該公司主要產品為 Care Bears 彩虹玩具熊和 Tonka 玩具車。

中國農曆新年今年從 1 月 27 日延續到 2 月 15 日，是超過 1.7 億移工一年回家一趟的難得機會，但 Foreman 表示，他問過的工廠裡面，每一家都說今年雇用的人少於去年。不過他預測美國下半年需求將回溫。

Wind Information 提供的中國海關署數據顯示，中國賣到美國的玩具、遊戲運動用品占總進口額約 6%，其中玩具的部分略為下降。

Asia Pacific 顧問公司合夥人 Johan Annell 說，幾乎所有民生必需品都受到嚴重打擊，這是高庫存和需求下降的綜合結果，消費性電子產品的情況也類似。不過也有一些產業比較好，還在忙著出貨，補上去年必須交付的東西。

美國是中國最大單一貿易夥伴，而美國零售銷售最近幾個月明顯降溫。中國去年對美國出口幾乎零成長，今年因為美國景氣下滑，前景更不被看好。這還沒有把關稅、美中緊張等因素考量進去。

中國海關署 1 月曾向 CNBC 坦承，中國出口正面臨外部需求下降、全球經濟衰退風險升高的壓力。

缺乏高技能勞工

根據支付寶內求職平台青團社的看法，自從中國結束防疫封控以來，企業雇主增加兼職人力比重，愈來愈多製造商把支付薪水的頻率從每月改成每周。

青團社指出，雖然解封之後的薪資沒有明顯變化，但工廠工作機會的薪資範圍，明顯較疫情期間下滑。

對中國國內經濟來說，海外需求凸顯中國缺少高技術的工廠工人。Asia Pacific 的 Annell 說：「公司開出的職缺愈來愈難找到相配的勞工。青年失業率高，勞動力族群龐大，但仔細看特定城市，很難找到同時符合要求的技術工人和監督主管。」

恆生中國首席經濟學家 Dan Wang 說，製造業在中國占 18% 勞動力，建築業則占 11%，但絕大部分最高學歷為中學，想換產業不容易。

Wang 預測中國農村地區將出現超過 100 萬名失業人口，這些都沒有呈現在官方統計或都市失業人口中。她把問題歸咎於出口下滑、中國推動自動化，以及房地產景氣不佳。

Wang 還指出，消費成長欲振乏力，也限制服務領域吸收新勞工的能力，最終解決辦法是由政府提供一些培訓計畫，幫助更多工人謀生。