〈財報〉Taco Bell同店銷售激增 百勝餐飲上季業績超越預期

受 Taco Bell 強勁的同店銷售成長推動，百勝餐飲集團 (YUM-US) 周三 (8 日) 公布的上季獲利和營收超出分析師的預期。

總體而言，這家餐飲巨頭感受到美國對其食品的強勁需求，但中國銷售疲軟再次拖累肯德基和必勝客的業績。在中國政府放寬其清零政策後，一波新的疫情再度襲擊，損害了百勝和星巴克 (SBUX-US) 等其他餐飲公司的復甦。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，百勝財報與華爾街的預期相比如下：

●調整後每股獲利 1.31 美元，高於預期的 1.26 美元

●營收 20.2 億美元，高於預期的 19.2 億美元

百勝第 4 季淨利 3.71 億美元，合每股 1.29 美元，高於去年同期的 3.3 億美元或每股 1.11 美元。

不包括與其決定退出俄羅斯和其他項目相關的費用，該公司每股獲利為 1.31 美分。

淨銷售額成長 7% 至 20.2 億美元。在顧客對 Taco Bell 強烈偏好的推動下，該公司當季的全球同店銷售額成長 6%。

Taco Bell 通常是百勝旗下表現最強勁的品牌，同店銷售額成長 11%，超過 StreetAccount 估計的 6.7%。這家以墨西哥食品為主的連鎖品牌大部分分店都在美國，但近年來也一直在國際擴張。

肯德基未能達到華爾街的預期，因為中國的疲軟表現拖累了業績。這家炸雞連鎖店同店銷售額成長 5%，略低於預期的 5.4%。不計其最大的市場中國，肯德基的同店銷售額成長 9%。

中國的銷售疲軟也影響了必勝客第 4 季業績。這家披薩連鎖店的全球同店銷售額成長 1%，但其國際同店銷售額下降 1%。必勝客在美國的同店銷售額成長了 4%，這代表消費者在疫情封鎖期間過度訂購披薩後，已經從去年的披薩疲乏中恢復過來。

百勝餐廳的最新成員 Habit Burger Grill 表示，開業至少一年的門市銷售額當度下降 1%。然而，由於百勝連鎖店的快速擴張，其系統銷售額攀升 12%，該系統跟踪所有連鎖店餐廳的交易，而不僅僅是營業 12 個月以上的分店。

該公司股價在周三盤前交易上漲不到 1%。