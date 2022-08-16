又一中概股回歸！百勝中國宣布在港雙重主要上市

又一中概股回歸！百勝中國 (09987-HK) 周一（15 日）宣布，已向港交所申請雙重主要上市，執行長屈翠容說，此舉是為降低紐交所下市風險。

《財經天下》周刊報導，百勝中國表示，周一收到港交所確認書，將在紐交所和港交所雙重主要上市，生效日期定 10 月 24 日。

百勝中國表示，將在 10 月 11 日或前後召開特別大會，以尋求股東批准雙重主要上市事項。百勝中國在這兩個交易所的普通股，可完全替換，投資人可選擇在任何一個證交所交易股票。

屈翠容表示，雙重主要上市將進一步拉近公司與員工、顧客和其他利益相關者的距離。她說：「這一戰略舉措，使我們能觸達更多投資者、增加股票流動性，並降低從紐交所下市風險對我們的影響」。

今年 3 月，美國將百濟神州 (06160-HK) 、百勝中國等五家企業打入「預摘牌名單」，目前已有 159 家中概股被列入名單，包括阿里巴巴 (09988-HK) 、百度 (BIDU-US) 、京東 (09618-HK) 、嗶哩嗶哩 (09626-HK) 、拼多多 (PDD-US) 等中企。

值得注意的是，近期中企在資本市場也動作頻頻。8 月 8 日，阿里巴巴也選擇向港交所申請雙重主要上市。8 月 12 日，中石油 、中石化等五家央企宣布，將從紐交所下市。