台灣前25大國際品牌出爐 華碩蟬聯冠軍、元太首入榜

經濟部工業局今 (22) 日與台灣經濟研究院、品牌價值調查機構 Interbrand 共同揭曉 2022 年台灣國際品牌價值調查，並公布今年前 25 大品牌，其中，華碩 (2357-TW) 品牌價值達 21.63 億美元、年增 16%，蟬聯冠軍寶座，趨勢科技、旺旺集團則分居 2、3 名，此外，電子紙大廠元太 (8069-TW) 也首度擠進前 25 大品牌中。

經濟部表示，歷經近三年疫情洗禮、全球政經環境等不穩定挑戰，今年台灣品牌仍展現高度韌性、競爭力，Interbrand 則分析，今年度品牌有三大趨勢，包含品牌更加重視「以人為本」的理念，其次則為「打破邊界」的信念，開拓產業疆界，最後是「永續升級」，深化 ESG 理念並接軌國際。

經濟部工業局自 2020 年起也啟動台灣品牌耀飛計畫，擴大表揚台灣前 25 名國際品牌價值企業，累計今年前 25 大企業創造 131.22 億美元價值、年增 12%，為連續 3 年超過百億元價值，其中，科技、電子消費品牌價值總體上升幅度優於平均，分別年增 21%、16%。

值得關注的是，IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 排名也持續進步，今年排名前進 2 名，位居第 4，5-10 名則依序為研華 (2395-TW)、巨大 (9921-TW)、宏碁 (2353-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW)、美利達 (9914-TW)。

11-25 名分別依序由中租 - KY、台達電、聯強美食 - KY、統一、正新、微星、喬山、威剛、克麗緹娜、創見、技嘉、桂盟、元太、上銀等獲得。