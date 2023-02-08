外資大買榮運8萬張 連三買面板雙虎逾11萬張

台股今 (8) 日半導體族群滿血復活，由台積電帶領指數衝鋒，終場上漲 217.26 點，收在 15618.17 點，創 7 個多月來收盤新高。外資現貨大舉敲進榮運 8.1 萬張，買超面板雙虎超過 7.2 萬張、且為連三買，累計買超張數超過 11 萬張，同步佈局晶圓雙雄，並持續調節元大台灣 50 反 1。

觀察三大法人動向，外資轉為買超 141.57 億元，投信續挺台股、買超 20.75 億元，連 8 買；自營商同步買超 14.61 億元，終止連 4 賣。三大法人合計買超 176.99 億元。

期貨方面，外資增持多單 4685 口，多單未平倉口數增至 11766 口；投信回補空單 171 口，空單未平倉口數降至 6304 口；自營商減持多單 360 口，空單未平倉口數降至 5700 口。

外資今日大舉敲進榮運，大買 8.1 萬張，並連三個交易日買進面板雙虎，買超群創 4.3 萬張、友達 2.9 萬張，累計買超張數分別超過 6.5 萬張、4.6 萬張，同步佈局晶圓雙雄，買超聯電 2.6 萬張，已連九買共 25.9 萬張，也敲進台積電 1.9 萬張。

其他電子股包括日月光投控、聯詠、力積電、宏碁、華邦電、誠美材與聯發科，也同獲青睞。ETF 方面，外資也買超國泰智能電動車、元大高股息、國泰費城半導體各超過 4000 張。

外資再調節元大台灣 50 反 1 1.2 萬張，為連四賣，今日現貨賣超標的主要集中金融與傳產股，賣超永豐金、玉山金、開發金各超過 8000 張，也調節長榮航、中華電各超過 7000 張。其他包括新光金、臺企銀、國泰金、富邦金等金融股也遭外資賣超。

