友達去年營收摔17年低點 董總12月逆勢加碼逾千張持股

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (10) 日公布去年 12 月營收達 179.97 億元、月增 2.98%，為近 6 個月高點，但年減幅仍高達 43.34%，且受整體面板需求低迷影響，去年全年營收達 2467.93 億元、年減 33.4%，寫下 2006 年以來，近 17 年新低。

不過根據公開資訊站統計，友達董事長彭双浪、總經理柯富仁去年 12 月均加碼自家股票，分別買進 1000、245 張，若以友達去年 12 月均價 15.5 元計算，兩人砸下約 1929.75 萬元，但副總經理陳建斌、財務長曾煜智則各調節 40、50 張持股。

友達去年第四季營收則在部分急單挹注下，較第三季略有回升，單季營收達 526.48 億元，季增 5.9%、年減 43.4%。

出貨方面，友達統計，去年 12 月面板總出貨面積達 153.8 萬平方米、月增 2.3%，第四季面板總出貨面積達 432.2 萬平方米，季增 11.5%、年減 33.6%，累計去年全年面板總出貨面積達 1917 萬平方米、年減 25.4%。

展望未來，友達日前表示，通膨目前看起來有稍微緩解，但尚未回到正常水準，雖然景氣仍取決於疫情、通膨與戰爭狀況，但面板業去年已到非常低的谷底，相信未來只會更好、不會再下修，至於反彈速度與時間，還要視近期庫存調整速度。

至於歲修安排上，友達指出，由於目前產能稼動率偏低，因此已陸續展開歲修作業，同時也強調後續可隨時準備好，在市場回溫時，以較高的稼動率生產。