慧榮去年EPS 6.36元 估近期營收仍將疲弱

慧榮科技 (SIMO-US) 公布去年財報，全年稅後純益 2.13 億元，年減 2.5%，每股純益 6.36 美元。展望今年，慧榮表示，近期內預估營收仍將疲弱，相信隨著中國重新開放及庫存清理告段落，市場將逐漸回溫。

慧榮去年第四季營收 2 億 76 萬美元，季減 20%，年減 24%，毛利率 47.4%，季減 0.2 個百分點，年減 2.5 個百分點；稅後純益 4105 萬美元，季減 19.76%，年減 39.26%，每股純益 1.22 美元 (約新台幣 38 元)。

慧榮 2022 年全年營收達 9.45 億美元，年增 3%，毛利率 50.2%，年減 0.2 個百分點；稅後純益 2.13 億元，年減 2.5%，每股純益 6.36 美元 (約新台幣 198 元)。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，2022 年在終端市場極具挑戰的情況下，營收仍維持 3% 微幅成長，優於 PC 和智慧型手機市場整體表現，其中第四季 eMMC/UFS 控制晶片營收減少，主要因 NAND 大廠客戶庫存過剩。

苟嘉章預期，今年為 PC OEM 客戶提供的 PCIe Gen 4 SSD 控制晶片將進一步擴大出貨，歸功於控制晶片技術升級，大幅提升 SSD 效能，相信隨著中國重新開放及庫存清理告段落，市場將逐漸回溫。

不過，苟嘉章也說，鑒於去年第四季營收表現疲弱，加上短期內產業能見度不高，慧榮正採取行動以降低營運成本結構，確保獲利並增加反彈機會，包括對產品績效策略性評估，及對獎酬和新型晶片開發光罩費用的檢視。

苟嘉章認為，儘管依照目前市場發展情勢，營收近期內預期仍將疲弱，但透過上述措施，待供應鏈庫存水位降低與 NAND 供需趨於平衡時，已為市場復甦做好萬全準備。

