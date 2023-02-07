台股多空拉鋸險守15400點 三大法人賣超27.22億元 投信逆勢連7買

台股今 (7) 日呈現多空拉鋸，電子權值股普遍走低，傳產股挺身而出扮演撐盤要角，資金也轉進生技、觀光股，加權指數逆勢翻紅，終場小漲 8.09 點，收在 15400.91 點，成交值縮至 1875.87 億元。三大法人合計賣超 27.22 億元，投信連 7 買力挺台股。

觀察三大法人籌碼動向，外資昨天終止連續第 14 個交易日買超後，今天持續賣超 32.79 億元；投信買超 9.97 億元，為連 7 買；自營商與外資同調，賣超 4.45 億元，為連 4 賣。三大法人合計賣超 27.22 億元。

權王台積電今天陷入多空交戰，終場以 523 元作收，跌幅 0.57%；聯發科賣壓偏重，終場跌近 2%，收 717 元；鴻海轉弱跌近 1%，險守百元關卡；廣達獲得買盤力挺，股價逆勢漲近 2%；聯電、瑞昱、聯詠、矽力 * - KY、南電等電子指標股均在盤上表現。

傳產族群方面，台塑四寶扮演撐盤要角，其中台塑化、南亞漲逾 1%，台塑與台化也收紅；鋼鐵族群獲得多頭青睞，市場看好中鋼 3 月盤價正面向上，今天在買盤進駐下，股價勁揚 1.3%，中鴻、千興、威致、志聯等約上漲 1-3%。

資金持續轉進生技股，保瑞股價亮燈漲停，達 468 元，鐿鈦同步直奔漲停，晉弘漲停打開後力守百元關卡，國光生、和康生、美時、訊映、永日、健喬、強生、台康生技、高端疫苗等多檔均表現強勢。