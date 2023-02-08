台積電、IC設計火力全開 台股漲217點收15618點 創7個多月新高

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾釋出談話緩解升息疑慮，帶動美股收漲，台股今 (8) 日開高走高，電子重回主流，台積電大漲逾 3%，IC 設計股滿血復活，再現七千金榮景，加權指數終場上漲 217.26 點或 1.41%，收在 15618.17 點，改寫 7 個多月來的收盤新高，成交值增至 2256.59 億元。

櫃買指數終場上漲 1.88 點或 0.94%，收在 202.69 點，成交值放大至 870.35 億元。上市櫃成交值合計 3126.94 億元。

半導體族群吸金，權王台積電今天股價回神，大漲逾 3%，以 540 元作收，市值回到 14 兆元；聯電也勁揚近 3%，股價返回 50 元之上；日月光投控站穩百元關卡，收漲逾 2%。電子股普遍走高，面板雙虎獲多頭青睞，友達、群創連袂上漲超過 4%。

IC 設計股今天火力全開，驅動 IC 大廠聯詠釋出今年展望優於預期，吸引買盤回流，股價勁揚逾 7%，收 390 元，創近 8 個月新高；指標股聯發科強漲逾 4%，以 744 元作收；網通晶片大廠瑞昱同步同步飆漲 9%；此外，凌陽、系微、群聯、智原、鑫創、新唐等多檔均獲資金點火。

台股盤中出現八千金，信驊尾盤湧現賣壓股價翻黑，但仍穩守股王寶座，祥碩、譜瑞 - KY 股價重回千元之上，世芯 - KY 漲逾 5%，一度站上千元大關，但終場沒能守住收 998 元，創意直奔漲停 925 元、改寫新天價，有望進一步挑戰千金股，此外，AES-KY、矽力 * - KY、穎崴等高價股同步登上漲停板，買氣暢旺。