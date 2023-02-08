〈焦點股〉IC設計股滿血復活 台股再現八千金

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 釋出今年展望優於預期，資金積極回流 IC 設計股，台股今 (8) 日再現八千金，世芯 - KY(3661-TW)、祥碩 (5269-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 股價重回千元之上，而創意、AES-KY、矽力 * - KY 等高價股更直奔漲停板，買氣暢旺。

世芯 - KY 及祥碩今天在買盤追捧下，股價大漲逾半根停板，最高分別來到 1010、1005 元，成交量能明顯放大，譜瑞 - KY 也有 1% 的漲幅，最高來到 1005 元，三檔個股一舉重返千金股行列。

高價股買氣強強滾，創意今天延續漲勢，股價衝上漲停 925 元，改寫歷史新高，午盤成交已超過 9300 張，近期有望挑戰千金股；AES-KY、矽力 * - KY 同登漲停板，來到 854 元、654 元。

IC 設計族群今天放量飆漲，指標股聯發科強漲逾 4%，最高來到 747 元，聯詠股價勁揚逾 9%，一度來到 398 元，創近 8 個月新高。半導體相關族群表現強勢，包括瑞昱、精測、晶心科、M31、力旺、環球晶等，均漲勢凌厲。

聯詠法說會上，副董暨總經理王守仁表示，儘管第一季為產業淡季，但 3 月起受惠筆電與 IT 產品急單挹注，客戶需求優於傳統季節性，預計首季營收落在 222-232 億元，與上季持平至小幅成長，並看好第二季起恢復季節性水準，下半年需求也值得期待。