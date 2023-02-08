摩根大通、美銀分析師：美國可能進入「暫時性通膨減緩」階段

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前宣布升息 1 碼且須進一步升息，同時坦承「通膨減緩」(disinflation) 進入初期階段，一番話燃起投資人對升息循環即將告終的希望。不過包括摩根大通、美國銀行等投資銀行的策略師紛紛警告，最近浮現的「通膨減緩」跡象，可能只是「暫時性的」(transitory)。

暫時性是鮑爾和 Fed 官員 2021 年用來形容通膨上升的措辭，事後證明是錯誤的，如今被用來描述現階段的「通膨減緩」，包括摩根大通、美國銀行和 Euro Pacific 資產管理公司的策略師都站在這一派。

美國消費者物價指數 (CPI) 整體年增率已經連續六個月下降，從去年 6 月的 9.1% 高峰降到 12 月的 6.5%。

然而即使 Fed 連八次升息，上周五公布的 1 月非農就業新增人口仍遠超過市場預期，挑戰通膨持續降溫的論點，此前兩天 Fed 才召開決策會議。

過去兩天以來，包括鮑爾在內共三名 Fed 官員表示必須進一步升息，交易員也把利率預測，預估聯邦資金利率可能在 5 月以前突破 5% 並觸頂。

避險基金 WinShore 資本夥伴公司抗通膨債交易員 Gang Hu 說：「這是 2023 年唯一的題材：暫時性通膨減緩 (transitory disinflation)。勞動力市場非常緊俏，讓通膨情勢變得非常、非常複雜。」

他進一步解釋：「暫時性代表通膨減緩的時間較為短暫。我們很確定能夠維持五六個月，但不確定之後走向如何。資金將從周邊湧入，這就是我們 1 月看到的情況，如果市場認定將迎向一段時間的『通膨減緩』，資產就不會被拋售。」

但他認為「接下來將有 70% 的機率遇到通膨問題」，部分原因是歐洲以外的的能源成本較高。

金融市場周二的焦點轉向鮑爾演說，不過鮑爾並未釋出和上周不同的訊息。他重申美國仍在通膨減緩的初步階段，此過程將花費一段時間。針對 1 月非農就業數據，鮑爾表示這份報告凸顯 Fed 對抗通膨「還有迢迢長路」，決策官員或許需要「做得更多」，代表終點利率可能比去年 12 月點陣圖暗示的更高。

美股三大指數周二在鮑爾演說期間一度下挫，但收盤轉漲，主因是投資人認為鮑爾本來有機會、卻未對非農就業展露更強硬的姿態。不過債市似乎有所回應，美國 10 年期公債殖利率上升，對利率敏感的 2 年期公債殖利率略升至兩個月新高，代表價格下跌。

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 等人周一發布名為「暫時性通膨減緩？」的報告，表示企業正須在裁員和利潤下滑中做出困難的決定，現在正在企業利潤惡化的階段，最終導致裁員。

因此他們認為，在這個情況下，通膨減緩並非值得慶祝的事，因為這代表除非發生重大事件迫使央行改弦易轍，否則利率會處在更進一步限制經濟成長的水準。

美銀證券策略師 Miachael Hartnett 等人則在上周四撰文點名「熊市風險」，他們認為今年上半年的通膨減緩之後將被證明是「暫時性」或是「沒有著陸」，並在下半年演變成「硬著陸」。

Fort Pitt 資本集團投資長 Dan Eye 則是另一派，他認為最近的通膨下滑是真實的，建議投資人平衡投資，持有大型股和科技股。

他預測美國通膨率將在今年年底降到更正常的水準，大概降到 3% 或 3.5%。美國將在下周二 (14 日) 公布 1 月 CPI。