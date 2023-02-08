赫茲已見獲利 但10萬輛特斯拉承諾兌現不到一半

赫茲租車 (Hertz Global) (HTZ-US) 大量使用特斯拉 (TSLA-US) 電動車，但數量不到最初預期的一半。

赫茲租車周二 (7 日) 公布第四季財報，在電話會議上財務長 Kenny Cheung 表示，特斯拉電動車數量目前在總車隊占比約 10%。赫茲車隊約有 48 萬輛，意味著特斯拉車數量約 4.8 萬輛。

根據赫茲提交監管機構的文件，在截至 2022 年 12 月 31 日的一年中，赫茲在美洲的車隊達 428700 輛，其中 11% 為特斯拉車輛，另外該公司的國際車隊還有 1187 輛來自特斯拉。

這意味赫茲車隊擁有 48344 輛特斯拉電動車，但赫茲 2021 年 10 月曾宣布，將在 2022 年底前項特斯拉下單 10 萬輛電動車，按目前速度計算，自宣布該消息後，赫茲每一季約添購 1.2 萬輛特斯拉車。

赫茲以特斯拉車擴大自家車隊的決定曾一度支撐特斯拉在 2021 年市值達 1 兆美元，但經過一年汽車需求放緩、供應鏈中斷以及馬斯克分心管理推特等事，特斯拉近期收盤市值縮至 6162.4 億美元。

赫茲並未詳述添購特斯拉車數量較最初預期大幅減少的理由。

相較美國廣泛的電動車普及度，租賃車隊的電動車普及度更高。去年純電動車銷售量約 81 萬輛，在所有輕型車銷售量中佔比不到 6%，目前上路的輕型車輛約 2.5 億輛，若以 1/10 計算則為 2500 萬輛，大約是目前運行中的電動車數量的 12 倍，這顯示電動車普及度還有很大的提升空間。

赫茲執行長 Stephen Scherr 表示，2024 年前赫茲旗下車隊 25% 將為電動車。赫茲也計劃向通用汽車 (GM-US)、Polestar Automotive (PSNY-US) 採購電動車。

如果 2024 年之前，路上汽車和卡車的電動化整體普及率達 25%，就意味未來兩年電動車銷量平均年增長率超過 100%。除了特斯拉，電動車普及率提高也嘉惠其他電動車廠，福特 (F-US) 和通用均宣布，本世代中期前每年在美電動車銷售量要達數十萬輛的目標。

另外，投資者也可發現赫茲已有獲利，且沒有犧牲收益或現金流。赫茲最新一季每股獲利 46 美分，Ebitda 利潤率為 15%，且根據車隊變化調整後的自由現金流為 4.24 億美元。赫茲 2018 年和 2019 年的 Ebitda 利潤率僅約 6%，隨後因疫情大流行而被迫在 2021 年進行重組。

赫茲周二也樂觀預期未來兩季的營收和獲利，主張經濟疲弱會提升租賃汽車的需求。