疫後旅遊復甦 民航局估2025年運量回到疫情前水準

疫後旅遊市場復甦，農曆春節長假湧現出國熱潮，交通部民航局今 (7) 日表示，預估今年運量可達到疫情前的 3 成多，2024 年可望恢復到疫情前的 7 成，2025 年就能回到疫情前的水準。

根據民航局統計，去年國際及兩岸航線載客數總計 578 萬人次，相較 2021 年的 102 萬人次，成長 465%，約為疫情前高峰、2019 年 5992 萬人次的 1 成。

國內航線方面，去年總載客數 971 萬人次，與前一年相比成長 48%，但仍較疫情前高峰、2019 年的 1224 萬人次減少約 21%。

至於貨運量部分，民航局指出，去年全年約 260 萬噸，相較前一年 289 萬噸，減少約 1 成。

邊境全面解封後，國人春節假期瘋出國旅遊，據統計，國際及兩岸航線總計飛航 5183 架次，載運近 100 萬人次旅客，平均每日入境 3.3 萬人次、出境 4 萬人次，高峰落在農曆春節收假前的 1 月 28 日 8.4 萬人，創 3 年來單日新高。

民航局說明，國內航線今年春節期間共加開 4 波加班機，共計飛航 2831 架次，載運近 22 萬人次，平均載客率約 76%，運能較去年春節增加 6.1%。