國境開放瘋出國 桃機10月客運量激增8.7倍

台灣國境解封後，桃園機場客運量明顯回溫，根據統計，10 月客運量達 67.1 萬人次，較去年同期成長顯著，為連 9 個月回升，近期入出境也相當熱絡，其中，11 月 20 日單日突破 4 萬人次，是自開放以來最高運量，今年總客運量上看 450 萬人次。

桃機公司表示，人潮逐漸回流，今年 1-10 月客運量為 271 萬人次，較去年同期增加 262%，已是連 9 月回升，近期單日旅客量約為 3 萬 5000 人次，11 月 20 日更超過 4 萬人次，2022 年全年度預估可達 400~450 萬人次；

桃機公司進一步指出，前 10 月航機起降 9516 架次，較去年同期減少 2.6%；貨運量為 20.4 萬公噸，較去年同期減少 16.04%。

疫情指揮中心表示，在持續滾動檢視國際及國內疫情並盤點國內防疫及醫療量能後，宣布自 12 月 1 日起調升入境人數上限為每周 20 萬人次，讓民眾能夠提前規劃歲末年終相關行程。

為協助園區企業覓得好人才，桃機公司於官方網站設置「桃園機場園區就業專區」，目前計有中華航空、長榮航空、長榮航勤、長榮空運倉儲、長榮航太、桃園航勤、台灣虎航、采盟、防檢局新竹分局、兆豐銀行、佳的星、昇恆昌等 12 家知名企業及單位，職缺項目包括飛機維修工程人員、地勤作業人員、免稅商店服務人員等，民眾可依需求搜尋相關資訊，讓求職更便利。