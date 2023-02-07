華碩電競筆電報捷 奪2022年台灣市占冠軍

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (7) 日表示，根據市調機構最新報告指出，華碩電競筆電以 40.7% 市佔率拿下 2022 年台灣銷售冠軍，並蟬聯 28 季冠軍，為持續搶攻電競筆電市場商機，今日也同步宣布搭載輝達 (NVDA-US)RTX 40 系列顯示卡的 ROG 電競筆電新品將自明(8) 日起陸續開賣。

華碩表示，在 CES 展上備受關注的電競筆電 ROG Strix SCAR 16 (G634JZ)，搭載英特爾 (INTC-US) 第 13 代 Intel Core i9-13980HX 處理器、輝達 (NVDA-US)GeForce RTX 4080 顯示卡，至於 ROG Strix SCAR 18 (G834JY/G834JZ)，則擁有最高第 13 代 Intel Core i9-13980HX 處理器、最高 GeForce RTX 4090 顯示卡。

華碩進一步指出，ROG Strix SCAR 16/18 也升級全新散熱系統，環狀出風散熱，增加背面整排與兩側共三面向的出風範圍，而三風扇散熱技術及全尺寸散熱器、液態金屬降溫技術，內外相乘排解高溫困擾，建議售價則自新台幣 98999 元起。

另一方面，技嘉 (2376-TW) 近日也宣度推出搭載英特爾最新第 13 代處理器、輝達 RTX 40 系列的筆電新品，包含 AORUS 17X、AORUS 15X 等 AORUS 電競筆電，以及 AERO 16 OLED 以及 AERO 14 OLED 等 AERO 創作者筆電，隨新品上市後，可望為營運再添動能。