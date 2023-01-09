華碩去年品牌營收寫歷史次高 宏碁非PC事業貢獻達21.7%

筆電品牌廠今 (9) 日陸續公布去年營收結果，華碩 (2357-TW) 坦言去年第四季營運獲利承受巨大挑戰，不過全年品牌營收仍改寫歷史次高，達 4964.68 億元、僅年減 0.71%，宏碁 (2353-TW)12 月營收逆勢月增逾 2 成，全年營收達 2754.3 億元、年減 13.6%，寫近三年低點，但來自非 PC 及顯示器事業貢獻全年營收達約 21.7%。

華碩 (2357-TW)

華碩去年 12 月品牌營收達 378.17 億元，月減 16.6%、年減 21.24%，第四季營收達 1203.61 億元，季減 9.46%、年減 14.98%，累計去年全年品牌營收達 4964.68 億元，年減 0.71%，仍創下歷年次高。

回顧 2022 年，華碩表示，面對經濟、疫情、地緣政治等多重挑戰，產業需求大幅動盪，對營運環境是相當艱困的一年，但華碩在產品開機率 (sell-through)、用戶推薦率 (NPS) 等領先指標上仍取得顯著成長，且多項主力產品出貨成長率也達成超越市場逾 10% 的佳績。

不過華碩坦言，在爭取積極目標的同時也須承擔更大的責任與風險，包含逆勢擴張困難度、產業需求調整壓力，因此，導致 2022 年財務獲利動盪加劇，繼第二季首波產業需求調整壓力後，第四季營運面臨更深谷底，在整體消費心態保守、通路促銷支出增加、庫存跌價高於預期、旺季銷售不振等因素，單季獲利承受巨大壓力。

華碩預期，經濟面及產業面的不確定性將延續至 2023 年上半年，並認為後續產業應能從谷底逐漸回升。

華碩強調，庫存調整也已近最後階段，從品牌價值與產品競爭力角度，華碩主機板、顯示卡、電競筆電、創作者筆電仍持續擴大領先優勢，並對 2023 年設定營運藍圖為逐季改善經營成果、持續超越產業成長率，同時逐步深化對 AIOT、商用電腦與資料中心等新領域長期布局。

宏碁 (2353-TW)

宏碁去年 12 月營收達 228.92 億元，月增 21.1%、年增 22.8%，第四季營收達 598.48 億元，季減 7.7%、年減 30.7%，為近 11 季低點，累計去年全年營收達 2754.3 億元、年減 13.6%，則是近三年低點。

宏碁表示，第四季營運表現亮點中，以回收材料製作的 Vero 產品線持續受到好評，第四季營收季增 41.3%，而非 PC 及顯示器事業營收在第四季貢獻總營收約 26.3%，全年則貢獻 21.7%。

宏碁也補充，孵化中的事業持續展現強勁動能，其中，安圖斯科技 2022 年營收年增 133.5%、宏碁智新 2022 年營收年增 24.2%。

展望今年，宏碁認為，目前公司庫存調整已達到內部覺得合適水準，短期因應供應鏈問題，將會多備一些成品庫存，不過從總經面來看，大環境依舊不好、挑戰相當大，若沒有新需求刺激，預期整體筆電市場規模最快一年將回到 2017-2019 年、僅有剛性需求的水準。

另一方面，宏碁今日也公布第二屆 Predator League 虛擬賽車聯賽冠軍，並同步發表入門級虛擬賽車座艙 Speed Go，並包括鋁製賽車架搭配質感電競椅、具備方向盤、踏板及 31.5 吋電競曲面螢幕與搭載第 12 代 Intel Core i7 處理器的 Predator Orion 3000 電競桌機，建議售價為新台幣 14 萬 8999 元起。

技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)

另一方面，技嘉今日也公布去年 12 月營收達 87.72 億元，月減 19.2%、年增 14.1%，第四季營收達 278.48 億元，季增 15.6%、年減 8.6%，累計去年全年營收達 1072.12 億元，年減 12.1%，

微星去年 12 月營收則達 122.9 億元，月減 17.2%、年減 20.8%，第四季營收達 407.9 億元，季增 5.8%、年減 26.2%，累計去年全年營收達 1804.11 億元、年減 10.6%。