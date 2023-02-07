鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至4.44元，預估目標價為140元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.47元下修至4.44元，其中最高估值7.11元，最低估值1.56元，預估目標價為140元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|7.11
|11.77
|最低值
|1.56
|6.99
|平均值
|4.27
|9.57
|中位數
|4.44
|9.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|21,799,109
|28,113,337
|最低值
|14,429,000
|21,936,629
|平均值
|18,429,344.24
|24,227,941.71
|中位數
|18,891,000
|23,402,031.4
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|12.9
|15.45
|10.59
|7.39
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,182,376
|25,546,205
|21,377,724
|17,310,716
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3105/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。