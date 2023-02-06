鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估下修至53.68元，預估目標價為755元

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由56.04元下修至53.68元，其中最高估值72.19元，最低估值46.15元，預估目標價為755元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|72.19
|82.74
|最低值
|46.15
|50.5
|平均值
|55.63
|65.45
|中位數
|53.68
|64.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|586,149,000
|646,466,955
|最低值
|461,861,058.24
|456,500,000
|平均值
|510,348,511.95
|567,200,635.64
|中位數
|502,847,000
|564,306,500
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|70.56
|26.01
|14.69
|13.26
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|493,414,582
|322,145,988
|246,221,731
|238,057,346
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。