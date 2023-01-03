台股2022年IPO家數、金額雙升 資誠看好半導體今年續航力

根據資誠聯合會計師事務所發布報告指出，去 (2022) 年台股 IPO 市場表現不俗，上市櫃共有 51 家新掛牌，較前年增加 19 家；籌資金額約新台幣 362 億元，不僅較前年 321 億元增加，更創下 2016 年以來最高募資額，看好半導體產業今 (2023) 年繼續發威，帶動 IPO 繼續增長。

以單一公司來看，募資額最高者為台積電 (2330-TW) 子公司采鈺 (6789-TW)，募資額達 67 億，占上市櫃總籌資額 19%；電源管理 IC 設計公司力智 (6719-TW) 則以募資額 52 億元居次。

在產業分布方面，半導體產業以 12 家居冠，占新掛牌總家數 24%，募資額為 192 億，占 IPO 總募資額 53%，對 2022 台灣 IPO 市場貢獻甚鉅。

今年台灣 IPO 市場能否再創佳績，資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠認為，台灣在半導體及資通訊相關產業長期耕耘蓄積能量，已默默成為全球供應鏈關鍵要角，隨著全球晶片荒的影響層面日益擴大，更加突顯台灣半導體產業競爭優勢。

統計半導體產業分別在 2022 年、2021 年新掛牌家數所占比重分別為 24% 及 22%，募資額占比分別為 53% 及 37%，顯見半導體產業是近兩年台灣 IPO 市場的關鍵主力；徐聖忠指出，如能克服外部環境及庫存調整因素干擾，有望繼續帶動今年台灣資本市場向上發展。

資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長徐明釧認為，今年上市櫃新掛牌家數有望延續 2022 年熱度；此外，在政策持續推動多層次市場架構的政策下，創新類型產業、具「輕資產、重數據」特色的新經濟產業也有機會成為今年 IPO 市場亮點。