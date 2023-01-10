〈航空客運暢旺〉長榮航歐美線載客率達85% 12月客運營收年增逾13倍

由於長榮航 (2618-TW) 歐美長線平均載客率皆將近 85%，今 (10) 日公布 12 月合併營收達 146.79 億元，月增 14.62%，年增 18.65%，創今年單月高點，其中客運營收 81.04 億元，年增幅高達 1338.84%，推升整體業績動能，貨運營收雖微幅向下收斂，仍高於疫前水平；全年營收 1380.69 億元，年增 32.92%，寫 3 年來高點。

長榮航說明，自去年 6 月中起，配合主管機關開放旅客來台轉機、邊境政策陸續放寬，逐步穩健增加載客航班，客運市場回升，12 月底前每周航班數已逾 300 班。

其中，以歐洲市場回溫最為明顯，往返歐洲航班數已超過疫情前水準，達到每周 30 班，北美航線也持續增班達到每周 62 班，約為疫情前的 75%，歐美長線平均載客率皆將近 85%。

而東北亞和東南亞客運市場也漸入佳境，12 月有顯著成長，到農曆春節期間更有近 90% 的訂位率，部分日期的熱門航線訂位率甚至達 100%。

為因應客運市場需求，長榮航 1 月中旬陸續復飛台北 - 沖繩每周 7 班、台北 - 仙台每周 4 班，高雄 - 東京和大阪皆加至每周 7 班，2 月規畫陸續加密兩岸航班，3 月 30 日也將開闢台北 - 克拉克新航線，預期第三季飛航航班數將逐漸恢復至疫情前 80% 的水準。