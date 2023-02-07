超過100億美元！海外基金湧入中國、香港股市規模 五年最多

近來海外基金大量湧入中國與香港股市，規模超過 100 億美元，創下 2018 年以來新高，顯示中國資產展現超強吸引力。

CNBC 報導，基金市場研究公司 EPFR Global 的數據顯示，至 1 月 25 日為止的前四周內，海外主動型基金經理人總計投資 A 股 13.9 億美元，同期投資港股 21.6 億美元；被動型基金方面，數據顯示，同期淨流入中國、香港及美國中概股的資金，共計 70.5 億美元。

「主動型經理人對中國市場的態度，是五年來第一次如此樂觀。在非常短期內，我們還可以預期有更多來自主動型投資經理人的資金湧入」。EPFR 量化策略經理 Steven Shen 說。

Shen 表示，資金流速速度比去年年初快。當時，只有少數機構投資人表示，是時候買進中國股票了，理由是中共將舉行「二十大」，格外重視政局穩定。

摩根士丹利的數據也顯示，截至 1 月 25 日止，美國基金經理人在美國上市的中資股中，淨買入 13 億美元，且敲進最多的是拼多多、百度及嗶哩嗶哩的股票。摩根士丹利分析師指出，在美國只做多的經理人說，現在才剛開始減少對中國資產的減碼，預料到第 2 季會進一步看到資金流入。

從「北向資金」淨買入額也可看出中國資產持續釋放超強吸引力。截至 1 月底，「北向資金」淨流入額累計達人民幣 1,413 億元，衝上單月淨流入歷史新高。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，中國 1 月製造業採購經理人指數（PMI）顯著反彈，顯示中國經濟強勁復甦。該機構十分看好中國股票和新興市場股票。

財富管理公司 Hywin 財務長 Lawrence Lok 也於 1 月初表示，有鑒於中國總體經濟環境變化，今年會有更多資金回流中國股市，而去年同期許多客戶選擇避險。

資產管理公司 Bernstein 則提醒投資人謹慎。該公司指出，過去三個月來資金「極端」湧入，未來三個月這股動能能否延續，仍很難說；若美國主動投資人與中國當地投資人不買進，中國股市動能將受限。