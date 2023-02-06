〈陸港盤後〉美國就業數據太強勁 A股三大指數同步走低

中國 A 股市場三大指數周一（6 日）收盤齊跌，滬指跌 0.76%，原因是美國 1 月就業數據太強勁，為聯準會（Fed）進一步升息提供更多證據，中國間諜氣球事件也導致美中關係更加緊張。

滬指周一收盤跌 0.76% 報 3,238.7 點，深成指跌 1.18% 報 11,912.56 點，創業板指大跌 1.4% 報 2,544.09 點；兩市成交額合計人民幣 8,747 億元，「北向資金」淨賣出 5.43 億元。

ChatGPT 概念股再度爆發，東數西算、大數據、信創、智慧電網、充電樁等族群走高；有色、半導體、券商、保險、釀酒、醫藥、地產、銀行等族群齊跌。

香港恒生指數周一收盤重挫 2.02%，恒生科技指數重摔 3.65%。

美國 1 月非農就業人數新增 51.7 萬人，遠勝經濟學家預估的 18.5 萬人，失業率也降至 3.4%，寫下 53 年來最低紀錄。

就業數據強勁，可能意味 Fed 必須以更大力道抑制成長，以壓制物價。若就業市場太強勁，就會拉高勞工薪資，導致通膨加劇。

與此同時，近日美中關係惡化，也打擊市場信心。疑似中國間諜氣球出現在美國領空後，拜登政府上周五決定延後國務卿布林肯訪問北京行程。美國總統拜登和中國領導人習近平在去年 11 月印尼 G20 峰會後敲定布林肯訪中計畫，布林肯原定 2 月 5 日至 6 日造訪中國。

上周六美國戰機升空，在南卡羅來納州外海擊落這顆氣球。美國國防部長奧斯汀表示，這顆氣球可讓軍方蒐集到「有價值」情報，並說前總統川普執政期間曾有三顆中國偵察氣球穿越美國。

中國外交部副部長謝鋒周日旋即向美方提出嚴正交涉，強調中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是由不可抗力導致的意外，是偶發事件，事實一清二楚，不容歪曲抹黑。但美方置若罔聞，執意對即將離開美領空的民用飛艇濫用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際法精神和國際慣例。

Forsyth Barr Asia 資深分析師 Willer Chen 說，原本投資人預料布林肯訪中後，美中關係有望改善，中國間諜氣球事件應該會讓投資人大吃一驚。