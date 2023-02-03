〈陸港盤後〉美國科技巨擘財報難看 A股三大指數齊跌

中國 A 股市場三大指數周五（3 日）收盤齊跌，滬指跌 0.68%，港股也走低，原因是蘋果 (AAPL-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、Google 母公司字母 (GOOG-US) 等美國科技巨擘的財報令人失望，打擊市場信心。

滬指周五收盤跌 0.68% 報 3,263.41 點，深成指跌 0.63% 報 12,054.29 點，創業板指跌 0.85% 報 2,580.11 點；兩市成交額合計人民幣 9,146 億元，「北向資金」淨賣出 42.46 億元。

保險、地產、煤炭、鋼鐵、釀酒、銀行、零售、汽車、醫藥等類股均走低，ChatGPT、Web 3、信創、元宇宙等族群逆勢走高。

香港恒生指數周五收盤大跌 1.36%，恒生科技指數跌 1.33%。

蘋果周四盤後公布 2023 年度第 1 季財報，營收、獲利及 iPhone 等多項產品的業績都不如市場預期，且整體營收年減逾 5%，是近四年來首見，顯然蘋果也未能躲過景氣降溫。

蘋果執行長庫克把上季財報失利的原因，歸咎於美元升值、「充滿挑戰的大環境」，以及中國生產干擾對 iPhone 14 Pro 和 14 Pro Max 的影響。

亞馬遜去年第 4 季營收優於市場預期，但 AWS 雲端業務營收成長不如預期，且第 1 季財測黯淡，引發盤後股價走低。

字母上季營收和獲利均未達預期，引起股價盤後重挫逾 4%，導致交易時段漲幅回吐大半。

Counterpoint Research 資深分析師 Harmeet Singh Walia 在蘋果報告中寫道：「烏克蘭戰爭、通膨壓力、經濟不確定性及宏觀經濟逆風，導致去年消費者信心低迷，降低智慧手機用戶購機頻率。」

彭博行業研究分析師 Mandeep Singh 表示，經濟成長疲弱也影響企業對廣告和雲端運算的需求。他說，經濟低迷對字母的影響最明顯，因為廣告客戶正在撤廣告，，這呼應其他業者的說法。

中國 1 月服務業景氣明顯好轉，去年 9 月來首次擴張，且反彈力道比製造業強，但這項消息仍無法提振投資人的信心。

《財新網》報導，1 月財新服務業採購經理人指數（PMI）為 52.9，較去年 12 月高 4.9 個百分點。1 月財新中國製造業 PMI 上升 0.2 個百分點至 49.2，連續第六個月處於收縮區間。兩大行業景氣升溫，帶動當月財新中國綜合 PMI 上升 2.8 個百分點至 51.1，為去年 9 月來首次高於榮枯線。