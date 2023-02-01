〈陸港盤後〉市場靜候Fed利率決策 A股三大指數走高

中國 A 股三大指數周三（1 日）收盤齊揚，滬指漲 0.9%，投資人靜待美國聯準會（Fed）利率決策，市場普遍預料 Fed 可能再次放緩升息步調，僅升息 1 碼（25 個基點），中國 1 月財新製造業採購經理指數（PMI）也升至 49.2。

滬指周三收盤漲 0.9% 報 3,284.92 點，深成指漲 1.31% 報 12,158.19 點，創業板指漲 1.27% 報 2,613.69 點；兩市成交額合計人民幣 1.0046 兆元，「北向資金」淨買入 69.74 億元。

有色、軟體、半導體、券商、汽車類股大漲，建築、媒體、醫藥、化工、石油、釀酒等族群均走高。

香港恒生指數周三收盤漲 1.05%，收復 22,000 點關卡，恒生科技指數勁揚 3.37%。

聯邦公開市場委員會（FOMC）將在台北時間周四凌晨 3 時公布利率決策，經濟學家普遍預料 FOMC 將第八度升息，把聯邦資金利率目標區間提高 1 碼至 4.50-4.75%，距離 Fed 預估的 5.00-5.25% 終點利率只差 50 個基點。

由於本次會議不會更新經濟預測，因此 Fed 主席鮑爾的談話動見觀瞻。為了打消市場對下半年降息的期待，鮑爾很可能在記者會中發表堅定對抗通膨的鷹派言論。

近來數據顯示，美國物價漲幅縮小，經濟成長減緩，展現 Fed 激進升息帶來的效果。不過，勞動力市場依然緊俏，可能迫使 Fed 保持更長時間的限制性利率，繼續高舉抗通膨大旗。

去年 12 月經濟預測顯示，決策官員認為，今年必須把利率升到 5% 以上，並保持一段時間，讓升息效果在經濟體系中發酵。

瑞銀集團美國首席經濟學家 Jonathan Pingle 認為，鮑爾是否重提 12 月經濟預測，值得關注。

與此同時，財新傳媒與標普全球周三發布的數據顯示，1 月財新製造業 PMI 為 49.2，較上月高 0.2 個百分點，連續第六個月處於收縮區間。

上述走勢與統計局製造業 PMI 一致。官方 1 月製造業 PMI 為 50.1，較上月高 3.1 個百分點，時隔三月重返擴張區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，疫情對經濟的負面影響仍然存在，供給和需求趨弱，外需低迷，就業市場降溫，物流亦未完全恢復。