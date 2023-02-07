美股重點新聞摘要2023年2月7日

今日操盤前瞻

財報 (盤後)：動視暴雪 (ATVI-US)、思佳訊 (SWKS-US)、Take-Tow Interactive(TTWO-US)、Pinterest(PINS-US)

彭博：美最快本週對俄鋁加徵 200% 關稅

《彭博》週一 (6 日) 引述消息人士報導，俄烏戰爭將滿一週年，拜登政府考慮最快本週對俄羅斯製造的鋁徵收 200% 的關稅，持續向俄羅斯施壓。閱讀全文...

沙國意外調漲 3 月銷往亞洲油價 押注中國需求回春

沙烏地阿拉伯國營石油公司 Saudi Aramco 周一 (6 日) 意外調漲 3 月銷往亞洲主要市場的油價，也調升賣給美國和歐洲的價格。閱讀全文...

葉倫：美國失業率 53 年新低 「不可能出現經濟衰退」

美國財政部長葉倫周一 (6 日) 表示，由於美國勞動市場強勁，她看到一條避免美國經濟衰退的途徑，也就是通膨大幅下降且經濟保持強勁。閱讀全文...

法拉第未來募集足夠資金生產電動車 股價盤前大漲

法拉第未來 (Faraday Future Intelligent Electric Inc)(FFIE-US) 的股價在周一 (6 日) 盤前交易飆升約 28%，因該公司表示已籌集到足夠的資金，可以在 3 月開始生產其電動豪華汽車 FF 91 Futurist。閱讀全文...