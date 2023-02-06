法拉第未來募集足夠資金生產電動車 股價盤前大漲

法拉第未來 (Faraday Future Intelligent Electric Inc)(FFIE-US) 的股價在周一 (6 日) 盤前交易飆升約 28%，因該公司表示已籌集到足夠的資金，可以在 3 月開始生產其電動豪華汽車 FF 91 Futurist。

該公司周日 (5 日) 表示，原定於 2022 年底開始的運動型多用途車 (SUV) 的交車現在將在 4 月底之前開始。

自 2021 年 7 月上市以來，這家虧損的新創公司正努力應對董事會之爭、治理問題以及現金餘額減少對其生產計畫造成的影響。最新事態的發展讓投資人鬆了一口氣。

該公司將於 2 月 28 日召開投資人大會，就增加流通股的提議進行表決。該公司表示，這將允許未來融資以支持交車。

該公司表示，擁有該公司 8.4% 股權的大股東 FF Top Holdings 已同意在股東大會上支持這項提議。

近幾個月來，總部位於洛杉磯的法拉第未來已經採取行動，放慢未來汽車的開發速度來節省現金。截至 11 月 30 日，它擁有 2250 萬美元現金，低於第 3 季末的 3176 萬美元。

去年 11 月，法拉第未來任命其中國區負責人陳雪峰為 CEO，前任 CEO 布列特菲爾德 (Carsten Breitfeld) 在自該公司 2021 年上市以來進行業績檢討後被要求辭職。

該公司股價在周一盤前上漲至 1.38 美元。