〈貴金屬盤後〉避險需求支撐 金價從近三周低點小幅回升

黃金期貨周一 (6 日) 小漲，從近三周低點反彈，反映投資人擔憂經濟不景氣而投入避險黃金，但整體而言，金價漲幅因美元和美債殖利率上揚而受限制。

4 月交割的紐約黃金期貨價上漲 2.90 美元或 0.2%，收在每盎司 1879.50 美元。黃金期貨上周五收在 1 月 10 日以來最低，上周累計下跌 2.7%，創 2021 年 6 月 17 日以來最大周跌幅。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 說，若和上周高點相比，黃金已經回跌近 5%，顯示近期大漲難以延續動能，金屬價格即將修正，最後由非農完成這個工作。

Blue Line 期貨公司首席市場策略師 Phillip Streible 說：「交易員將把黃金視為避險資產，並因此買進。」分析師認為，對經濟不景氣的擔憂仍在，將讓黃金今年獲得穩固的支撐。

美元指數周一上漲 0.7% 至 103.61，創多月高點，使得以美元計價的黃金對海外買家來說較不具魅力。10 年期美債殖利率也上揚 9.8 個基點至 3.63%，提高持有黃金的機會成本。

Kinesis Moeny 市場分析師 Rupert Rowling 說，黃金在 1 月大多時候守在 1900 美元以上，但因為上周五的 1 月非農就業遠遠超乎預期，讓投資人擔心聯準會 (Fed) 還大有升息空間，不必擔心引發經濟衰退。

美國 1 月非農就業新增 51.7 萬人，遠勝市場預估的 18.7 萬，失業率從 3.5% 降為 3.4%，是 54 年低點。

Rowling 說：「由於還有更多次升息，而黃金本身不孳息，使其在升息環境下較不具吸引力。」

鈀金周一走低。澳盛銀行 (ANZ) 表示，南非能源危機導致供應持續中斷，短期內將能幫助鈀金價格穩定下來。

Comex 金屬商品交易