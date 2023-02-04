陶冬：Fed「打左燈、向右轉」 上演一齣鷹派減碼

美國聯準會（Fed）本周決議升息 1 碼，再度放慢升息腳步，中國首席經濟學家論壇理事陶冬說，Fed「打左燈、向右轉」，上演一齣鷹派減碼，且他預料央行官員今年不會調降利率。

Fed 本周升息 1 碼，維持相對鷹派語境，強調「在目標區間繼續升息將是合適的」。陶冬表示，此舉符合他對 Fed 的預期，即央行官員「打左燈、向右轉」，一方面回到傳統升息力道，另一方面試圖管理市場對降息的預期。

儘管 Fed 提及最近通膨減速，但 Fed 在會後聲明上強調，在結束升息周期前，「有必要進一步調高政策利率」。

Fed 主席鮑爾指出，雖然通膨有所回落，勞工市場仍然過度緊張，核心服務業通膨繼續上升。他的結論是：「現在還不是宣布勝利的時候」。他重申，相較於成長風險，Fed 更關注通膨風險。

本次會議不涉及修改經濟預測與點陣圖，鮑爾提及委員會再升息兩次，把政策利率調至 5.0% 以上。目前點陣圖預測利率升到 5.00-5.25% 後停止升息。陶冬預料，Fed 會再升息 1-2 次，每次 1 碼，且今年不會降息。

美股和美債都滿意 Fed 放慢升息腳步，股債雙升。面對半杯水，到底是一半滿還是一半空？市場決定用正面態度解讀，強調「通縮」（disinflation），也就是通膨逐步受控，而經濟仍展現足夠韌性，似乎可避免衰退。

陶冬認為，真正鼓舞投資人的，是鮑爾沒說出的話。鮑爾回避提及最近金融環境改善，暗示願意容忍市場情緒轉向正面。最近信用債、股票等市場均明顯反彈，Fed 選擇不打壓，說明央行官員的焦點放在就業 - 物價螺旋攀升，樂見金融環境改善。

美國通膨數據已經明顯改善，但就業市場依然過熱。對此市場與 Fed 的判斷一致。不過，市場認為，美國經濟形勢會比 Fed 預料的更差，就業市場不久逆轉，迫使貨幣政策在下半年「髮夾彎」。在這個問題上，陶冬更認同 Fed 的看法。

另外，股市和債市對經濟前景的看法上也不一致，債市認為衰退不可避免，股市則趨向於相信「軟著陸」。陶冬認為，超額儲蓄基本耗盡，房價飆升所帶來的財富效應已經逆轉，消費將引領經濟降溫，但經濟衰退並非必然。