〈能源盤後〉擔憂Fed鷹霾不散抑制能源需求 原油震盪收低

投資人在中國需求回升、供應擔憂，以及對主要經濟體增長放緩抑制消費的擔憂之間權衡，原油期貨價格週一 (6 日) 震盪收低。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.05 美元或 1.3%，收每桶 80.99 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 72 美分，收每桶 74.11 美元，盤中一度觸及 72.25 美元的單日低點。

3 月交割的汽油期貨價格上漲 2.59%，收每加侖 2.3799 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.58%，收每加侖 2.7721 美元。

3 月交割的天然氣價格上漲 2.72%，收每百萬 Btu 2.494 美元。

市場推動力

中國放鬆防疫限制後，中國經濟復甦的前景可期，國際能源署 (IEA) 負責人上週日表示，預計今年全球石油需求增長的一半將來自中國，並補充說航空燃料需求正在激增。

高盛週一發表研究報告指出，將 2023 年第四季和 2024 年第四季的中國石油需求預測分別提高到每日 1600 萬桶和 1660 萬桶，比之前的估計高出 40 和 70 萬桶。

然而，美國上週五公布遠優於預期的美國非農就業數據，澆熄人們對聯準會轉向的希望，拖累週一原油價格漲勢，因為聯準會未來可能不止升息一次，這可能會抑制經濟增長，降低燃料需求。

美元兌歐元週一升至三週以來的高位。強勢美元通常會減少買家對以其他貨幣支付的以美元計價的石油的需求。

瑞穗銀行能源期貨執行董事 Robert Yawger 說：「美元強勁，市場處於一個普遍厭惡風險的環境中。」