樺漢1月營收寫同期最佳 三大事業訂單額續創高

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (6) 日公告 1 月營收 88.45 億元，雖然年減 38.2%，但年增 23.4%，創歷年同期新高。樺漢表示，目前三大事業體在手訂單金額持續創新高，接單出貨比 (BB Ratio) 保持在 1.05-1.1 的水準。

樺漢表示，1 月三大事業體與去年同期相比均呈現增長，工控設計增加 3.76 億元、年增 27.1%；品牌通路增加 5.92 億元、年增 27.5%；系統整合增加 7.10 億元、年增 19.6%。

其中，樺漢個體受惠在歐美市場主要金融零售、彩票博弈、資安網通與智能家居等客戶的訂單需求暢旺下，營收達 11.1 億元，年增 1.76 倍。

展望今年，樺漢認為，歐美經濟數據好轉，加上中國經濟重啟，全球景氣經濟可望復甦，將有助樺漢保持良好的訂單能見度，尤其歐洲自助結帳機的訂單需求更為強勁，也有利樺漢布達佩斯新廠稼動率持續拉高。

樺漢表示，目前三大事業體在手訂單金額持續創新高，且依照掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio 保持在 1.05-1.1 的水準，將持續水平及垂直整合子公司與合作夥伴之資源，隨著效益穩步展開發揮，助力集團兔年營運蹬腿攀高。