安特羅腸病毒疫苗今年銷售15萬劑 虧損有望大幅收斂

國光生 (4142-TW) 子公司安特羅 (6564-TW) 今年順利取得腸病毒 71 型疫苗 (EnVAX-A71) 藥證，總經理張哲瑋今 (6) 日表示，該疫苗預計第二季底啟動銷售，目標出貨量 15 萬劑，有助今年營運虧損收斂、明年開始獲利。

安特羅將自組團隊銷售腸病毒 71 型疫苗並搶攻自費市場，生產製造則由國光生負責，預計本季完成生產、檢驗後，6 月正式上市，待自費市場銷售兩年後，有機會取得衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP) 同意，將腸病毒疫苗納入公費。

根據安特羅規劃，腸病毒疫苗今年目標銷售 15 萬劑，出廠價每支約 1500-2000 元，若銷售量順利達標，有助整體營運虧損大幅收斂。

除了台灣市場外，安特羅也與越南最大國營事業簽署 MOU，未來對方會負責腸病毒疫苗的藥證申請、代理銷售等。張哲瑋補充，由於去年越南發展腸病毒大流行，因此積極洽談疫苗數量。

另外，腸病毒疫苗在越南的三期臨床試驗，預計今年 6 月完成收案，觀察期約一年後啟動解盲程序，最快 2025 年取證上市。

展望未來，張哲瑋表示，雖然今年開始銷售腸病毒疫苗，不過還有三期臨床試驗費用，今年難以損平，明年則有機會小幅獲利，2025 年有望再加入破傷風疫苗與越南腸病毒疫苗，整體營運順利轉盈。