台股摜破15400點 外資終結連14買 三大法人賣超164.52億元

台股今 (6) 日開低走低，半導體族群賣壓沉重，台積電領跌逾 2%，儘管鴻家軍逆勢撐盤，加權指數仍不敵賣壓，終場下跌 209.84 點，收在全場最低 15392.82 點，跌破 5 日線。外資終結連 14 買，三大法人合計賣超 164.52 億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資今天變臉，終止連續第 14 個交易日買超，反手賣超 125.58 億元；投信續挺台股買超 2.64 億元，為連 6 買；自營商與外資同調，賣超 41.54 億元，為連 3 賣。三大法人合計賣超 164.52 億元。

權王台積電今天面臨回檔壓力，尾盤賣壓擴大，股價重挫 2.95%，收在全場最低 526 元；聯發科、聯電同步下挫超過 2%，分別收在 731、49.05 元；瑞昱、日月光投控、環球晶等半導體指標股也都震盪走低。

鴻海今天扮演撐盤要角，股價逆勢上漲近 2%，以 101.5 元作收，鴻家軍一片紅通通，包括廣宇、乙盛 - KY、GIS-KY、榮創、位速等均表現強勢。

外資出具報告指出，終端需求疲軟，尤其 PC 與 GPU 領域，近幾周也延伸到伺服器產業，產業供過於求情況較預期嚴重，壓抑 ABF 載板價格，預期本季售價再降 10-15%，且第二季可能持續修正，因此下修欣興、景碩、南電目標價，三雄今天股價應聲重挫逾半根。

特殊學名藥廠美時與 Unicycive 公司簽訂獨家授權協議，雙方將在韓國開發腎臟用藥 Renazorb，美時今天股價開高走高，一舉攻上漲停價 273.5 元，帶動生技股吸引資金進駐，泰福 -KY、強生、德英均亮燈漲停。