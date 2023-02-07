〈台股盤前〉外資終結連14買+美股續收低 指數恐再拉回整理

台股昨 (6) 日開低走低，半導體族群賣壓沉重，台積電領跌逾 2%，終場大跌 209.84 點，收全場最低 15392.82 點，摜破 5 日線。法人認為，外資變臉終結連 14 買、轉而賣超 125 億元，加上美股連兩個交易日走低，科技股持續面臨沉重賣壓，台股短線恐再拉回整理。

外資上周大買台股 1195 億元，寫下史上第二大單周買超，上周及今年來買超力道都居亞股之冠，不過，昨日變臉終止連 14 買、反手賣超 125.58 億元，也挑起市場敏感神經。

美股三大指數連兩個交易日走低，同時，美國公債殖利率也連續 2 天大幅攀升，市場靜待聯準會主席鮑爾，計畫於美國時間 7 日發表演說，那指周一下滑 1%，道瓊小跌近 35 點，費半挫低逾 1.7%，科技股賣壓沉重。

市場消息方面，集微網報導，據半導體設備供應商的消息人士透露，中國大陸晶圓製造商正趕在美、日、荷三國禁令生效前低調購買設備，近期透過匿名交易，向外界購買晶圓廠設備，甚至二手設備也統統掃貨。

晶圓代工廠聯電昨 (6) 日公告 1 月營收 195.9 億元，受農曆春節因素、工作天數減少，導致營收月減 6.5%，年減 4.31%，探 15 個月以來低點。

法人指出，在短線漲多下，台股面臨年線之上拉回修正整理，未站回 5 日線前，短線先保守看待，以類股輪動維繫人氣，企業財報與展望將是牽動後續動向的關鍵。

